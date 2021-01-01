قال المهندس أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية في مجلس النواب، إن المصريين استطاعوا الحفاظ على مصر بعد ثورة 30 يونيو، وإعادتها من الجماعات الإرهابية التي حاولت اختطاف الدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن «30 يونيو مختلف عن التواريخ المحفورة في ذاكرة المصريين من ذي قبل»، لافتًا إلى أنها «نقطة انتقال لمصر من اللا دولة التي يرغب فيها الإخوان والجماعات الإرهابية، إلى الدولة الجديدة القوية».



وتابع: «حافظنا على مصر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستغل الوطن باسم الدين، وأشير في تلك الأيام وفي هذا التاريخ، أننا اكتشفنا أن لدينا قائدًا قادرًا على الحفاظ على الدولة، وأنقذها وحافظ على شعبه وحافظ على كل شبر في أرض مصر، وأوفى بوعده ولم يتمكن أحد أن يمس مواطنًا مصريًا».



وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن «الرئيس السيسي قائد عظيم، استطاع في 30 يونيو و3 يوليو الحفاظ على شعبه ووطنه، وسط التهديدات اليومية داخليًا وخارجيًا»، قائلًا إن «الفكرة كانت مرتبطة بالحفاظ على الدولة والانطلاق بها في كل المجالات».



ولفت إلى أن «الحديث عن الإنجازات يحتاج لأيام»، متابعًا: «بعد 9 سنوات حققنا أهدافنا وكل ما وعد به القائد الرئيس السيسي تحقق على أرض الواقع، توجد الآن مشروعات قومية وإنجازات في كل مكان، وصحة آمنة للمصريين، واقتراب من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية».



وأردف: «سنظل نقول إن 30 يونيو و3 يوليو وكل التواريخ التي خلصت مصر من الجماعات الإرهابية، يدين الوطن فيها لشعب وقائد عظيم، نتوجه له بكل الاحترام والتقدير، حمل روحه على كفه وأنقذ مصر من الإخوان، نجدد العهد معه ونقول له إحنا وراك وفي ضهرك، هذا الرجل سيكتب التاريخ عنه كثيرا ويتوقف عنده كثيرا».





