انضم المغرب إلى فرنسا على قائمة مشتري الكهرباء الرخيصة من إسبانيا بعدما أظهرت أرقام جديدة ارتفاعا كبيرا لصادرات إسبانيا من الطاقة إلى الرباط بعد المصالحة "التاريخية" بين البلدين.

ونقلت صحيفة "أوكدياريو" أن البيانات الأولية للشركة الإسبانية المختصة "ريد إلكتريكا" أظهرت أن نسبة مشتريات المغرب من إسبانيا ارتفعت بنسبة 120 في المئة خلال مايو الماضي.

وتزامن ارتفاع نسبة الكهرباء المصدرة للمغرب مع بدء بيع مدريد الغاز إلى المملكة.

وقالت الصحيفة إن العلاقات، باستثناء علاقات الطاقة، مقطوعة مع الجزائر، لكنها تزدهر بالمقابل مع المغرب. إذ تبيع إسبانيا للمغرب الغاز والكهرباء الرخيصة.

ووفقا للبيانات المؤقتة الصادرة عن "ريد إليكتريكا" لنهاية يونيو، اشترى المغرب 220 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء في إسبانيا، مقارنة بـ34 ألف ميغاواط في الساعة في يونيو 2021.

وكما هو الحال بالنسبة للفرنسيين، سيتمكن المغاربة من الاستمتاع بالضوء الذي تم شراؤه بسعر أرخص مما يباع للإسبان أنفسهم في بلادهم، وفق الصحيفة.

وبدأت إسبانيا للمرة الأولى بنقل الغاز إلى المغرب عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا، مؤكدة أنه ليس غازا جزائريا.

في حين توقفت الجزائر عن توفير الغاز عبر هذا الخط باتجاه إسبانيا منذ نهاية أكتوبر الماضي على خلفية أزمة دبلوماسية.

وكانت الجزائر هددت في أبريل، بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت مدريد بنقل الغاز الجزائري "إلى وجهة ثالثة" في إشارة ضمنية إلى المغرب.

وانتهت الأزمة بين مدريد والرباط في مارس، عندما أعلنت إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل قضية الصحراء الغربية التي تطالب باستقلالها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر.