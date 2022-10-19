أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إمام عاشور، لاعب ميتييلاند الدنماركي يريد العودة للدوري المصري في الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أن الأخير لا يمانع الانتقال للنادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام: "الأهلي لم يفاوض إمام عاشور، لم يحدث تفاوض على الإطلاق".

وأضاف: "إمام عاشور يريد الاستمرار في مصر، يريد اللعب للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لا توجد لديه أي مشكلة في اللعب لأي منهم".

وتابع: "الأهلي وبيراميدز لم يفتحا باب المفاوضات مع إمام عاشور، أما الزمالك فسمعنا على لسان مسئول كبير في النادي إنه لن يفاوض أحد، وأن من يريد العودة للنادي يعود دون فتح باب المفاوضات".

وأكمل: "إمام عاشور في مشكلة كبيرة جدًا مع ميتييلاند، منذ عودته إلى مصر، لا يريد العودة، والنادي أرسلوا له إنذارين، ويطالبونه بالعودة".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "إمام عاشور لم يتأقلم على الأوضاع في الدنمارك، اللغة تسبب له في مشكلة كبيرة، وأنصحه بالعودة والتغلب على هذه الصعاب، حتى يأتي له عرض من الزمالك أو بيراميدز أو الزمالك أو غيرهم، أو عرض احتراف خارجي".