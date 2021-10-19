 تشيلسي يجهز عرضه الأول لضم كين - بوابة الشروق
الأحد 2 يوليه 2023 3:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

تشيلسي يجهز عرضه الأول لضم كين

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 2:11 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 2:11 ص

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم السبت، عن استعداد تشيلسي لضم هاري كين، نجم توتنهام، هذا الصيف.

وينتهي عقد هاري كين مع السبيرز بعد عام واحد، ويرفض اللاعب الإنجليزي كل عروض التجديد.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن تشيلسي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم كين.

وأضافت: "تشيلسي يعتقد أن لديه القدرة على الدخول في هذه الصفقة، بعد بيع أكثر من لاعب في صفوفه".

وباع تشيلسي العديد من نجومه هذا الصيف، مثل كاي هافيرتز وكاليدو كوليبالي وإدواردو ميندي ونجولو كانتي.

ويعتبر كين هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الصيف، مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك