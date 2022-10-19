تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوي من متضرري نقص الخدمات بمنى وعرفات

جهود سعودية ضخمة لتأمين حركة الحجاج من وإلى المسجد الحرام

سلطات المملكة دفعت بمئات من الجنود للفصل بين الحشود المتدفقة إلى مكة المكرمة

شكلت بعثة الحج السياحي غرفة عمليات بمقر البعثة لتلقي شكاوي شركات السياحة المتضررة من نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمنى وعرفات، وذلك لحصر تلك المحاضر وتقديمها للجهات المسئولة سواء شركة رواف منى، أو وزارة الحج السعودية.

فيما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة تفاوض من أعضاء بعثة الحج السياحي، واللجنة العليا للحج والعمرة؛ لبدء المفاوضات مع ممثلي شركة رواف منى السعودية التي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات لحجاج السياحة المصريين، وذلك بعد أن ثبت تقصيرها في تقديم خدمات الإعاشة والإقامة وتأمين مخيمات منى وعرفات الخاصة ببعض حجاج السياحة بهدف الوصول إلى تقدير تعويضات عادلة للحجاج المتضررين وفقا لما رصدته لجان الحصر والتوثيق التي سبق أن شكلتها البعثة بمجرد حدوث المشكلة.

ومن المقرر، أن يتم إخطار كل حاج بقيمة التعويض الخاص به على أن يتم الصرف من خلال آلية يتم الاتفاق عليها خلال المفاوضات.

وعلى جانب آخر شهدت العاصمة المقدسة مكة المكرمة على مدى الـ24 ساعة الماضية زحامًا غير مسبوق بعد نزول جميع حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى لاستكمال باقي مناسك الحج بالسعي وطواف الإفاضة والوداع.

ودفعت السلطات السعودية، بمئات من قوات الدفاع المدني، وتأمين الحشود، بالإضافة إلى وضع حواجز بلاستيكية لتنظيم الطرق، وتوفير المساحات للملايين من الحجاج بالحركة من وإلى المسجد الحرام وأداء الصلاة.

من جهتها واصلت بعثة الحج السياحي المصري برئاسة سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة في تقديم كل التيسيرات لأكثر من 16 ألف حاج تابعًا لشركات السياحة سواء بالمغادرة إلى المدينة المنورة أو العودة إلى مصر برًا وجوًا.

وأكدت سامية سامي، أنه تم دعم لجان الوزارة المتواجدة حاليا بأماكن تحركات حجاج السياحة بمطاري جدة والمدينة المنورة، ومنفذ حالة عمار البري على الحدود السعودية الأردنية بمزيد من المفتشين والمتخصصين من أعضاء البعثة لإنهاء كل إجراءات سفر ضيوف الرحمن والتدخل الفوري لحل أي مشكلة.

من جهة أخرى قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تكثيف رحلات عودة ضيوف الرحمن ابتداء من اليوم الأحد، لحين الانتهاء من عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

وكانت الشركة قد سيرت أمس السبت، 14 رحلة جوية لعودة الحجاج وفقا للبرنامج المعد سابقا بمعدل 9 رحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة، و5 من مطار المدينة لمطار القاهرة، وذلك لعودة حجاج "السياحة والقرعة والتضامن".

وفي سياق متصل قالت سامية سامي، رئيسة بعثة الحج السياحي، إن نحو 10 آلاف من حجاج السياحة بدأوا أمس الأحد، وحتي الأربعاء المقبل، التوجه إلى المدينة المنورة لقضاء بضعة أيام بها قبل العودة إلى أرض الوطن.

وأشارت إلى أن لجان وزارة السياحة بمكة المكرمة تتابع عمليات تفويج الحجاج من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة، كما أن لجان الوزارة بالمدينة المنورة تتابع عمليات تسكين الحجاج بالفنادق وتقديم كل التيسرات لهم.

وتابعت أنه تم زيادة أعداد لجان وزارة السياحة بالمدينة المنورة، وذلك نظرا للعدد الكبير من الحجاج الذي سيتوجه للمدينة خلال الجزء الثاني من موسم الحج.

وأشارت إلى أنه تم أمس السبت، عودة نحو 2184 حاجًا من حجاج السياحة إلى مصر بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام، مضيفة أن رحلات عودة الحجاج المصريين المسافرين جوا ستستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري، موضحة أن كل رحلات الحج السياحي تقلع من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية.

ولفتت إلى بدء انتقال حجاج السياحة المستوى الاقتصادي، والذين اختاروا برنامج تحسين السكن 5 نجوم إلى فنادق أخرى داخل مكة المكرمة غير الفنادق التي أقاموا بها قبل أداء مناسك الحج .

وأوضحت أن بعض حجاج السياحة المستوى الاقتصادي (البري وطيران)، والذين اختاروا هذا البرنامج لتحسين السكن سيقيمون بفنادق 5 نجوم على بلاط الحرم.

من جهته قال محمود عبدالرازق، مدير إدارة النقل السياحي بوزارة السياحة والآثار وعضو بعثة الحج السياحي، إن حجاج المستوى البري سيبدأون في العودة إلى مصر بداية من يوم الجمعة المقبل 7 يوليو الجاري، وحتي يوم 14 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم نقل حجاج المستوى البري عبر 103 أتوبيسات سياحية التي اصطحبتهم من مصر إلى الأراضي المقدسة، لافتا إلى أن لجان الوزارة الموجودة بالمنافذ البرية والبحرية كحالة عمار أو العقبة أو نويبع جاهزة لتقديم كل الخدمات لحجاج البري وحل أية مشاكل تواجههم وتسهيل عملية سفرهم.

من جانبه تابع اللواء علاء الأحمدي رئيس بعثة الحج المصرية مع أعضاء البعثات النوعية التقييم الشامل لحالة الحجاج المصريين بعد انتهاء مناسك الحج، والتقى بأعضاء البعثة الرسمية ورؤساء اللجان النوعية.

وتم خلال اللقاء استعراض جهود كل بعثة والخدمات التي تم تقديمها للحجاج المصريين وحصر الحالات المرضية المتبقية في المستشفيات السعودية وإجراءات البعثة الطبية بشأن كل حالة.

وطالب الأحمدي، من رؤساء البعثات النوعية بالحج تقديم تقرير كل فيما يخصه حول موقف كل بعثة من المغادرين إلى مصر وإلى المدينة المنورة، والترتيبات الخاصة بالتسهيل على مغادرة الحجاج لمكة المكرمة.

وحرص رئيس بعثة الحج الرسمية، على متابعة أحوال الحجاج المصريين، وذلك من خلال تقارير المتابعة التي تلقاها من رؤساء بعثات "سياحة – قرعة – تضامن"، ويجري الآن حصر الحالات المرضية والمتغيبين والتائهين لتقديم خدمات العلاج للمرضى، والبحث عن التائهين وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم.