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تايوان تعزز إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:00 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 4:00 م
تعتزم وزارة الدفاع الوطني التايوانية زيادة إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، اعتبارا من هذا العام، حتى عام 2025، لتعزيز الدفاعات البحرية للبلاد، طبقا لما ذكره مسؤول تايواني أمس السبت.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، أن النسخة الأطول مدى من الصاروخ المضاد للسفن "هسيونج فينج 3"، تدخل الإنتاج الضخم هذا العام، بينما سيتم تعزيز حجم الإنتاج من الصاروخ "هسيونج فينج 2" والطراز الأساسي للصاروخ "هسيونج فينج3، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

وتبلغ التكلفة التقديرية للصواريخ هذا العام 497 مليون دولار أمريكي.

وتأتي خطة الوزارة لزيادة إمدادها من الصواريخ المضادة للسفن، فيما تسرع البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني برامجها لبناء السفن وإجراء تدريبات عسكرية، في المياه حول تايوان.

وأضاف المسؤول أن الجيش التايواني يعتبر الصواريخ المضادة للسفن ، أكثر أنظمة الأسلحة المباشرة والفعالة لمراقبة القوات البحرية الصينية، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية سيتم نشرها بمختلف أنحاء البلاد.

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