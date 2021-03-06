تايوان تعزز إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن

تعتزم وزارة الدفاع الوطني التايوانية زيادة إنتاجها من الصواريخ المضادة للسفن، اعتبارا من هذا العام، حتى عام 2025، لتعزيز الدفاعات البحرية للبلاد، طبقا لما ذكره مسؤول تايواني أمس السبت.