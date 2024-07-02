عصام عبد الفتاح: الأهلي ليس وراء رحيلي عن لجنة الحكام

أكد عصام عبد الفتاح ، رئيس لجنة الحكام الأسبق، على احترامه الكامل للنادي الأهلي، نافيا ما تردد ببعض وسائل الإعلام أن يكون الأحمر سببا في رحيله عن لجنة الحكام.

قال عصام عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه لن يعود للعمل العام في مصر مجددا، وأتحدى أي مخلوق يقول إنه تسبب في رحيلي عن لجنة الحكام ".

أضاف:" علاقتي بجميع الأندية جيدة، وأحترم الأهلي بشدة، ولكن الأحمر لم يتسبب في رحيلي، وأنا من قررت الرحيل عن لجنة الحكام في اتحاد الكرة".

وواصل:" لم أجامل أحدا، واشتغلنا بكل نزاهة وحيادية، و الزمالك فاز بالدوري مرة واحدة وأنا رئيس لجنة حكام لمدة تصل لـ 7 سنوات".

وأكمل:" كلاتنبرج لا يصلح لتولي منصب رئيس لجنة الحكام ولذلك رحل بعد 6 أشهر، وبيريرا أسوأ منه، و 90% من الخبراء لا يعلمون شيء عن تطوير التحكيم، ويكفي أن سيد مراد استقال بعد تعيين كلاتينبرج رئيسا للجنة الحكام بيوم واحد".

أشار:" تصريحاتي بشأن كلاتنبرج والأهلي فهمت بشكل خاطئ، ولم أقل أنه تلاعب من أجل الأهلي، وكلمة تلاعب لم أتفوه بها، كلاتنبرج قبل وصوله لرئاسة لجنة الحكام تواصل معي وطلب الاجتماع معي ورفضت، ولكنه تحدث معي عن حالة تسلل مباراة الأهلي وفاركو وأكد لي أن اللعبة خطأ وهو من قام بعمل خطوط خاطئة أثناء جلسته مع الحكام".

أكد: " لم أهاجم الأهلي من قريب أو بعيد، ولكني أردت أن أبين أن كلاتنبرج أراد أن يستغل أزمتي مع الأهلي من أجل تصدر المشهد ، وأرفض التدني والرد على تصريحاته بحقي".

واصل:" وجيه أحمد وعزب حجاج من أعظم المسئولين الذين عملوا في التحكيم ، وأتمنى أن يتولى لجنة التحكيم مستقبلا، خبيرا مصريا وليس أجنبيا".

أتم:" تعيين محمد الحنفي لإدارة لقاء بيراميدز والمقاولون قرار خاطيء، واختبار SDS ليس به نجاح وسقوط ويجرى فقط للتأكد من جاهزية الحكم فقط ، ومباراة بيراميدز والمقاولون العرب سيتم إعادتها".