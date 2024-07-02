نتنياهو: إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء تم دون علم القادة السياسيين والأمنيين

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، قرار إطلاق سراح مدير مجمع "الشفاء" الطبي محمد أبو سلمية من سجن إسرائيلي، ووصفه بأنه "خطأ فادح"، مشيراً إلى أنه تم دون علم القادة السياسيين والأمنيين.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أبو سلمية في نوفمبر الماضي بعد اقتحامه مجمع "الشفاء" الطبي الأكبر في قطاع غزة، واقتيد للاستجواب لدى جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

وأطلق سراح أبو سلمية، الاثنين، وهي خطوة أثارت انتقادات داخل إسرائيل خصوصاً من قبل اليمين المتطرف، فيما أعلن الشاباك أنه هو من وافق على قرار إطلاق سراحه.

وقال نتنياهو في بيان مساء الاثنين، إن قرار إطلاق سراح أبو سلمية تم اتخاذه "دون علم القادة السياسيين، أو رؤساء الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء خطأ فادح وفشل أخلاقي.. مكان هذا الرجل هو السجن"، بحسب تعبيره.

لكن "القناة 13" ذكرت أنه تم إبلاغ نتنياهو بشأن الإفراج المتوقع عن أبو سلمية، في وقت مبكر من يوم الخميس، فيما رد مكتب نتنياهو قائلاً إنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي عندما تم مناقشة هذا الأمر الأسبوع الماضي.

وأضاف نتنياهو، أن ممثلين عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي سيشكلون هيئة للموافقة على إطلاق سراح الأسرى الذين تم الانتهاء من استجوابهم.