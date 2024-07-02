حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 1 يوليو 2024، وفقا للآتي":





•⁠ ⁠القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 16:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا.

3- الساعة ‌17:40‌‏ استهداف موقع ‌‏معيان باروخ بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‌‏المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة رب ‏الثلاثين.

5- ‏استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏كفرجلعادي بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردّ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة بليدا.



•⁠ ⁠القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏دوفيف بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ‏كفركلا.

2- استهداف مبان ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستوطنة غرانوت هجليل بالأسلحة المناسبة وإصابتها ‏إصابة مباشرة، كرد ‏على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في ‏بلدة ‏البياضة.



وفي وقت سابق من الاثنين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية ضد "حزب الله" بجنوب لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من أن إسرائيل ستحول أنظارها الآن من غزة إلى لبنان.

وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.