تواصل أجهزة البحث والإنقاذ التابعة لشركة "جابكو بترول خليج السويس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن أربعة مفقودين في حادث غرق حفار بترول بمنطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر.

وأكد مصدر مشارك في أعمال البحث أنه تم الدفع بقطعة بحرية مجهزة وعلى متنها عدد من الغطاسين، للمشاركة في عمليات التمشيط والبحث عن المفقودين داخل الحفار المنكوب.

وأضاف المصدر أن القطعة البحرية وصلت بالفعل إلى موقع الحادث، وبدأ الغطاسون في تنفيذ مهامهم للبحث داخل جسم الحفار.

يُذكر أن منطقة جبل الزيت كانت قد شهدت، أمس، حادث غرق حفار البترول "إد مارين 12"، أثناء عملية قطره بواسطة ثلاث وحدات بحرية لنقله إلى موقع عمل جديد بمنطقة منصة "الأشرفي"، وكان على متنه 31 فردًا من طاقم التشغيل والفنيين. وأثناء الإبحار، تعرض الحفار للغرق في ظروف لم تُعرف ملابساتها بعد.

وتتابع الأجهزة الأمنية، وهيئة السلامة البحرية، وشركات البترول، تطورات الحادث لحظة بلحظة، مع فتح تحقيق موسّع للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الغرق، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة خلال عملية النقل.

كما انتقل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود البحث عن المفقودين، والاطمئنان على حالة المصابين.