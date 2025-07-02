 البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 2:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع

كمال رشاد
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 2:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 2:09 ص

تواصل أجهزة البحث والإنقاذ التابعة لشركة "جابكو بترول خليج السويس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن أربعة مفقودين في حادث غرق حفار بترول بمنطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر.

وأكد مصدر مشارك في أعمال البحث أنه تم الدفع بقطعة بحرية مجهزة وعلى متنها عدد من الغطاسين، للمشاركة في عمليات التمشيط والبحث عن المفقودين داخل الحفار المنكوب.

وأضاف المصدر أن القطعة البحرية وصلت بالفعل إلى موقع الحادث، وبدأ الغطاسون في تنفيذ مهامهم للبحث داخل جسم الحفار.

يُذكر أن منطقة جبل الزيت كانت قد شهدت، أمس، حادث غرق حفار البترول "إد مارين 12"، أثناء عملية قطره بواسطة ثلاث وحدات بحرية لنقله إلى موقع عمل جديد بمنطقة منصة "الأشرفي"، وكان على متنه 31 فردًا من طاقم التشغيل والفنيين. وأثناء الإبحار، تعرض الحفار للغرق في ظروف لم تُعرف ملابساتها بعد.

وتتابع الأجهزة الأمنية، وهيئة السلامة البحرية، وشركات البترول، تطورات الحادث لحظة بلحظة، مع فتح تحقيق موسّع للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الغرق، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة خلال عملية النقل.

كما انتقل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى موقع الحادث لمتابعة جهود البحث عن المفقودين، والاطمئنان على حالة المصابين.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك