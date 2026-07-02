منتخب مصر يواصل استعداداته في سبوكين قبل السفر إلى دالاس لمواجهة أستراليا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وشهد المران مشاركة محمد صلاح بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية، بينما اكتفى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح بأداء تدريبات علاجية.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن البعثة ستغادر مدينة سبوكين في الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي (الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة)، على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات المشاركة في البطولة، متجهة إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي تستضيف المباراة.

وأضاف أن الرحلة ستستغرق حوالي 3 ساعات ونصف، على أن تصل بعثة المنتخب إلى دالاس في التاسعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة محمد الشربيني، ومصطفى أبوزهرة، ومحمد أبوحسين، وطارق أبو العينين.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف منتخب بلجيكا المتصدر.