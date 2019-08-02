مصدر أمني عراقي: إلقاء القبض على 6 من عناصر داعش في الموصل

أفادت مصادر أمنية بمحافظة نينوى اليوم الجمعة بإلقاء القبض على ستة من عناصر تنظيم داعش في أماكن متفرقة من مدينة الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مديرية شرطة أبي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى، وبناء على مذكرة قبض قضائية ومعلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على أربعة عناصر من داعش أحدهم كان يعمل فيما يسمى (الأمنية) جنوب شرق الموصل والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأوضح أن "القبض عليهم تم في مناطق وأحياء (القاهرة والرشيدية) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف أن "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة ألقوا القبض على إرهابيين اثنين. وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات رغم القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.