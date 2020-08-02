 مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - بوابة الشروق
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مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2020 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2020 - 12:07 م

تقام اليوم الأحد الموافق 2/8/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإيطالي

سبال أمام فيورنتينا - 6:00 - beIN SPORT HD 4

بولونيا أمام تورينو - 8:45 - beIN SPORT HD 4

ليتشى أمام بارما - 8:45 - beIN SPORT HD 1

جنوى أمام هيلاس فيرونا - 8:45 - beIN SPORT HD 3

ساسولو أمام أودينيزى - 8:45 - beIN SPORT HD 2

الدوري التونسي

اتحاد تطاوين أمام الصفاقسى - 6:00 - القناة التونسية

الاتحاد المنستيرى أمام الإفريقى - 7:00 - القناة التونسية الأولى

الدوري المغربي

الرجاء أمام يوسيفية برشيد - 9:00 - المغربية الرياضية


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