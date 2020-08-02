مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 2/8/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري الإيطالي
سبال أمام فيورنتينا - 6:00 - beIN SPORT HD 4
بولونيا أمام تورينو - 8:45 - beIN SPORT HD 4
ليتشى أمام بارما - 8:45 - beIN SPORT HD 1
جنوى أمام هيلاس فيرونا - 8:45 - beIN SPORT HD 3
ساسولو أمام أودينيزى - 8:45 - beIN SPORT HD 2
الدوري التونسي
اتحاد تطاوين أمام الصفاقسى - 6:00 - القناة التونسية
الاتحاد المنستيرى أمام الإفريقى - 7:00 - القناة التونسية الأولى
الدوري المغربي
الرجاء أمام يوسيفية برشيد - 9:00 - المغربية الرياضية