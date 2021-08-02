العداء المغربي تندوف: فوز البقالي بالذهب أنساني الخروج من سباق 3000 متر الأولمبي

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أكد العداء المغربي محمد تندوف أن فوز مواطنه سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال اليوم الاثنين ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو 2020 ، عوضه عن خروجه من نهائي السباق باحتلاله المركز الثالث عشر.

وقال تندوف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين "أهنئ البقالي على الذهب، فقد أدخل الفرحة على قلوب الشعب المغربي بأكمله".

وأضاف "كعداء وكمغربي أتشرف بإنجاز البقالي فقد حقق الانجاز الأهم للرياضة المغربية".

وأوضح "تعاونت أنا والبقالي مع بعضنا البعض منذ وصولنا طوكيو".

وختم بالقول "في أول ظهور لي في الأولمبياد سعيد بتأهلي لنهائي سباق ثلاثة آلاف متر موانع للرجال".