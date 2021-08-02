قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجزائر قادرة على تحريك المياه الراكدة في مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أنها تمتلك معطيات كبيرة للتعامل مع الملف بكل جدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن «الجزائر دولة هامة في النطاق الإقليمي على المستويين العربي والإفريقي»، مشيرًا إلى أنها «حصلت على الضوء الأخضر من الأطراف الثلاثة للتحرك بملف سد النهضة».

وأشار إلى أن زيارة وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، إلى مصر والسودان وإثيوبيا عبارة عن جولة استطلاعية بالنسبة للدول الثلاث، موضحًا أنها ركزت على التعرف على مواقف الأطراف المباشرة ومحاولة الإلمام بالملف الشائك.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يعرض «لعمامرة» مخرجات جولته على الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي قد يصعد وساطة الجزائر بالملف إلى القيام بدور مباشر مع الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن الجزائر قد تبلور رؤية مباشرة لممارسة دور وسيط بين عواصم الدول الثلاث بملف سد النهضة، أو تطرح رؤية ومبادرة جديدة تعرضها على الاتحاد الإفريقي.

وأكد أن حرص وزير الخارجية الجزائري على العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والإفريقي يعني أن ملف سد النهضة دولي، مضيفًا أن الجزائر تمتلك المعطيات لممارسة دور حقيقي داخل الاتحاد الإفريقي والنطاق العربي.

ونوه إلى أن مصر استنفذت كل الجهود والتحركات داخل الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة، متابعًا أن الاتحاد لم يعد لديه ما يقدمه في ظل الضغوطات التي يمارسها الطرف الآخر على الأطراف المعنية.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد بدأ أول أمس الجمعة، جولة تشمل مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة جملة من القضايا الإقليمية، بينها أزمة سد النهضة.