قواعد جديدة تمنح إجازة وضع مدفوعة الأجر للأم والأب معا في الدنمارك

دخلت قواعد جديدة بشأن مشاركة إجازة الوضع بين الوالدين حيز التنفيذ في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، حيث تنص على منح إجازة لفترة 11 أسبوعا مدفوعة الأجر لكل من الأب والأم.



وبالإضافة إلى ذلك، هناك 26 أسبوعا يمكن مشاركتها حسب الرغبة.



ويحق للوالدين في الدنمارك الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بإجمالي 48 أسبوعا.



وقبل اليوم الثلاثاء، كان الآباء يحصلون على أسبوعين، والأمهات على 14 أسبوعا.



والقواعد الجديدة ثمرة اتفاق أقره البرلمان بأغلبية كبيرة في مارس الماضي.



وتتبع القواعد توجيها صادرا عن الاتحاد الأوروبي في عام 2019، والذي يتعين بموجبه على جميع الدول الأعضاء منح تسعة أسابيع من الإجازة مدفوعة الأجر للوالدين معا.



وتعتبر النقابات العمالية هذه القواعد خطوة رئيسية نحو تحسين فرص العمل الأمهات.



وكان لكل من آيسلندا والسويد والنرويج الريادة في هذا التغيير.



وحتى الآن، تميل الأمهات في الدنمارك إلى أخذ الحصة الأكبر من إجازة الوضع مدفوعة الأجر.