دويتشه بان تحفز موظفيها على توفير الطاقة في العمل بمكافأة 100 يورو

تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، تحفيز موظفيها على خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل بمكافأة تُدفع لمرة واحدة لا تقل عن 100 يورو.

وقال مدير الموارد البشرية في الشركة، مارتن زايلر، في برلين اليوم الثلاثاء: "نريد أن يشارك في ذلك جميع موظفينا في ألمانيا، البالغ عددهم 200 ألف موظف"، موضحا أن الهدف هو تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة في نهاية المطاف عبر توفير استهلاك الطاقة في الإضاءة والتدفئة وتكييف الهواء والتزود بالوقود، وتابع: "يمكن أيضا استخدام الدرج بدلا من المصعد".

وذكر أنه إذا شارك عدد كافٍ من الموظفين ورشدوا استهلاك الطاقة على نحو كبير بوجه عام، يمكن زيادة المكافأة إلى 150 يورو للجميع. ولم يذكر زايلر حجم التوفير المنتظر أو كيفية قياسه بالنسبة لكل موظف.

في ضوء اختناقات الإمداد الوشيكة للغاز، أشار زايلر إلى تدابير أخرى تعتزم الشركة اتخاذها لتوفير الطاقة، وتشمل هذه استبدال أنظمة التدفئة الأحفورية بأنظمة تدفئة بديلة وإزالة الإضاءة الخارجية لمقرها الرئيسي.

وباستهلاك سنوي للكهرباء يبلغ حوالي 10 تيراوات، تعد السكك الحديدية الألمانية أكبر مستهلك للكهرباء في ألمانيا.

وبحسب آخر تقرير سنوي لها، شكل الغاز الطبيعي أكثر من 6% من مزيج الكهرباء العام الماضي. وتم توليد أكثر من 20% من الكهرباء من الليجنيت والفحم الصلب. وبلغت حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء حوالي 62%.