النقل تكشف حجم أعمال التوسعة بالقوسين الشمالي والجنوبي للطريق الدائري

كشفت وزارة النقل عن أعمال تطوير والتوسعة التي شملت القوسين الشمالي، والذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والجنوبي الذي يمتد من قطاع الأوتوستراد حتى المريوطية، من الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.

ونشرت وزارة النقل فيديوهين تصوير جوي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يوضحان حجم أعمال التوسعة للطريق والتطوير الذي طرأ عليه لاستيعاب الكثافات المرورية العالية في هذه المناطق يوميا.

وأعلن وزير النقل، كامل الوزير، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث شملت أعمال التطوير والتوسعة بها في المسافة من (المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام/ مسطرد / إسكندرية الزراعي) والمسافة من تقاطع (المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات) بإجمالي طول 76 كيلو متر.