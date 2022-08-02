مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى الانسحاب من داخل البرلمان العراقي

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دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنصاره، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء مبنى البرلمان، وإنهاء اعتصامهم أمام وحول البرلمان ومحيطه خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، في بيان صحفي اليوم: "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله إلى مجلس للشعب تقرر إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ المنشور".

وأضاف: "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً وأن ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم".

وقال: "يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة وإقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".

وتابع: "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم".