ريال مدريد يرفض المخاطرة بـ جولر

يرفض ريال مدريد المخاطرة بالتسرع في عودة التركي أردا جولر المصاب في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى، ووضع الميرنجي البرنامج العلاجي الخاص بلاعبه الشاب حسبما أفاد تقرير صحفي.

وكان ريال مدريد قد أعلن، هذا الأسبوع، إصابة جولر صاحب الـ 18 عامًا في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرفض ريال مدريد المخاطرة بالتسرع في عودة جولر إلى الملاعب، وسيلتزم بالعلاج التحفظي للاعب.

أضافت "آس" أنه من المتوقع غياب جولر لمدة تقديرية تصل إلى شهرين، وفي حالة عدم شفائه من الإصابة، سيتم النظر في خيار خضوعة لجراحة.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يفضل عدم وضع تاريخ عودة محتمل لجولر، ولكن هناك إجماع على أن العلاج التأهيلي أفضل من العملية الجراحية.

وضم ريال مدريد جولر، في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.