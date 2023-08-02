مقتل شخص بطلق ناري أثناء جلوسه على مقهى في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، جهودها لضبط المتورطين في واقعة قتل شاب في العقد الرابع من عمره بعد إطلاق النار عليه خلال جلوسه على مقهى بقرية أبو ذكري بمنية النصر، إثر خلافات سابقة بينهم، إثر معاكسة المتهمين لزوجة المجني عليه.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول المدعو "محمد محمد عبد القادر علي"، ويبلغ من العمر 36 عامًا، ويعمل نجارًا ومقيم بقرية أبو ذكري التابعة لدائرة المركز جثة هامدة مصابًا بطلق ناري.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني علية توفي إثر إصابته بطلق ناري بناحية الصدر.

ودلت التحريات أن المجني عليه كان جالسًا على إحدى المقاهي بالقرية، وأثناء تواجده فوجئ بالمتهمين "محمد م.ع"، عاطل، و"السيد ح.ص"، أطلقا عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش أودت بحياته في الحال، وفرا هاربين، وذلك إثر خلافات قديمة بينهم بسبب معاكسة الجناة لزوجة المجني عليه أثناء سفره منذ عامين، وحدثت مشاجرة قديمة بينهم؛ ما زرع في نفوس الجناة الدافع للثأر منه.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرفات النيابة العامة.