القوات الإفريقية في الصومال تستعد للمرحلة الثانية من انسحابها التدريجي

أعلن الصومال أن قوات حفظ السلام الانتقالية الإفريقية "أتميس" المنتشرة في البلاد إلى جانب القوات الصومالية، تستعد للبدء بالمرحلة الثانية من الانسحاب من البلاد، على أن تختتم هذه المرحلة في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد اختتم كبار ضباط قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال، اجتماعات حول تقييم المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإفريقية من البلاد، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية من الانسحاب.

وشارك في الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام في العاصمة مقديشو قادة الوحدات الخمس للقوات العاملة ضمن بعثة قوات الاتحاد الإفريقي برئاسة الجنرال ماريوس نجندابانكا قائد "أتميس".

ونوهت الوكالة بأن القوات الإفريقية والجيش الصومالي، يخططان لشن المرحلة الثانية من العمليات العسكرية لتطهير البلاد من العناصر المسلحة، حيث يخوض الصومال وحلفاؤه الأفارقة حربا ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت قيادة قوات حفظ السلام الانتقالية الإفريقية، سحب 2000 جندي من الصومال، ليبقى عدد الجنود في البعثة حاليا حوالي 17500 جندي من 5 دول إفريقية، ومن المقرر انسحابهم جميعا مع نهاية العام المقبل.