جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار

أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بورود أنباء أولية عن إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش على المشتبه بهم.
وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن قوات الجيش الإسرائيلي تحقق في بلاغ عن هجوم إطلاق نار بالقرب من مفترق الحمرا في غور الأردن، وتقوم القوات بمسح المنطقة بحثا عن مشتبه بهم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
ولفت الموقع إلى أنه تم "إطلاق عدة عيارات نارية من سيارة عابرة".
ولحقت أضرارا بإحدى السيارات جراء إطلاق النار، فيما أصيب مستوطن بحالة هلع.