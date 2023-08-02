جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق نار في منطقة الأغوار

أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بورود أنباء أولية عن إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش على المشتبه بهم.