أعلنت دور العرض التركية، عن عرض فيلم "بيت الروبي" للنجم كريم عبدالعزيز، في قاعاتها بدءًا من بعد غد الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من نفس الشهر، في سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربي في صالات العرض التركية.

وينطلق "بيت الروبي" في جميع دور العرض التركية، حيث استقبله المسئولين عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة، كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون بيت الروبي سببا في فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية في تركيا ويساهم في توسيع نطاق السينما المصرية.

ويحقق فيلم "بيت الروبي" نجاحات ساحقة في شباك التذاكر المصري والعربي، منذ انطلاقه يوم 21 يونيو الماضى، حيث وصلت إيراداته إلى 116 مليون جنيه خلال 6 أسابيع عرض، وتفصله 4 ملايين فقط على تخطي إيرادات فيلم "كيرة والجن" ليصبح الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن "توتا"، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم بيت الروبي فكرة كوميدية إنسانية، مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهي تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجان تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.