الجيش الأوكراني: اندلاع حرائق في منشآت صناعية وموانئ بجنوب أوديسا (فيديو)

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أعلن الجيش الأوكراني عن اندلاع حرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا، بعد تعرضها لهجمات بمسيرات الليلة الماضية.

وقالت القيادة الجنوبية الأوكرانية في بيان لها عبر "فيسبوك" صباح الأربعاء: "وقع هجوم ليلي بالطائرات المسيرة استهدف جنوب مقاطعة أوديسا.. ونتيجة للهجوم اندلعت حرائق في منشآت صناعية وموانئ، وتضرر مخزن للحبوب".

وذكر البيان أن الدفاعات الجوية في المنطقة عملت على مدار 3 ساعات دون انقطاع.

وأكد حاكم مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر اندلاع حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة، جراء هجوم بمسيرات، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن وقوع انفجارات واندلاع حريق بمخزن للنفط وتشغيل الدفاعات الجوية ليلا في مدينة إزمائيل (جنوب مقاطعة أوديسا) وهي ميناء رئيسي على نهر الدانوب.

وبدأ الجيش الروسي بقصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.