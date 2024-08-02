ما مستجدات التطورات الميدانية في اليوم الـ301 للعدوان على غزة؟

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ301.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد طفلة وإصابة أربعة أشخاص بعد قصف الاحتلال منزلا السوافيري في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء و12 مصابا من شقة سكنية قصفتها طائرات الاحتلال في عمارة "أبو هاشم" في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة في محيط شارع 8 وحي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما اندلع حريق في أرض زراعية جراء قصف الاحتلال محيط دوار أبو عيدة في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في "أرض المفتي" شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة السطر الغربي في المدينة، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة معن شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع، وشرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية شمال غزة، والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39480 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.