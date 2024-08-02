الشرطة تمنع محاولة من نشطاء مناخ لشل الحركة في مطار هامبورج



ذكرت الشرطة الألمانية أن عددا من نشطاء المناخ حاولوا على الأرجح شل الحركة في مطار هامبورج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إلا أن الشرطة حالت دون حدوث ذلك.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن طاقم سيارة دورية انتبه إلى وجود مجموعة من راكبي الدراجات بالقرب من المطار. وعندما لاحظ راكبو الدراجات الشرطة، لاذوا بالفرار.

ووفقا للبيانات، تم بعد وقت قصير إيقاف أربعة منهم وتفتيشهم، وفر شخص واحد دون التعرف على هويته. وكان بحوزة المشتبه بهم معدات خاصة في حقائبهم، "ما يشي بنية تنفيذ حصار في المطار". وشملت هذه المعدات مقصات فولاذية وسترات وملصقات وخليطا من الرمل والراتنج.

وتم اعتقال المشتبه بهم الأربعة مؤقتا. كما تم ضبط شخص خامس، يُفترض أنه أراد توثيق الحصار المخطط له.

ولم يكن للعملية أي تأثير على الحركة الجوية في هامبورج في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت متحدثة باسم المطار: "عمليات الطيران لم تتأثر".

وفي ليلة الأربعاء/الخميس الماضية، لصق نشطاء المناخ أنفسهم على مدرج مطار لايبتسيج/هاله، ما أدى إلى تعطيل عمليات رحلات الشحن. وفي الأسبوع الماضي، أوقف متظاهرو المناخ عمليات الطيران لبضع ساعات في مطار فرانكفورت ومطار كولونيا/بون. وكان هناك أيضا احتجاج سلمي في مطار شتوتجارت دون تعطيل الحركة الجوية.

وأعلن مطار هامبورج - من بين مطارات أخرى - أمس الخميس أنه سيتخذ الاحتياطات اللازمة في ضوء العمليات التخريبية، موضحا أنه تم زيادة الانتباه، دون الإدلاء بتفاصيل الإجراءات.