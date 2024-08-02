فيلم محمول مكفول يجمع البطلات خيرية أبو لبن ونرمين محسن وإنجي وجدان لأول مرة

يستعد صناع فيلم "محمول مكفول"، وهو فيلم كوميدي سعودي تركي، لبدء تصوير العمل في شهر سبتمبر القادم بين الرياض وإسطنبول، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يتم تصويره في تركيا، ومن المقرر إطلاقه في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام المقبل، ليكون بذلك خطوة مهمة في صناعة السينما المتنامية في المنطقة.

تدور أحداث فيلم "محمول مكفول" حول مغامرات كوميدية لثلاث من عاشقات المسلسلات التركية (خيرية أبو لبن، ونرمين محسن، وإنجي وجدان) في رحلتهن من الرياض إلى إسطنبول. وبينما يحلمن بلقاء نجمهن التركي المفضل، تأخذ الرحلة منعطفًا غير متوقع عندما يجدن أنفسهن متهمات زورًا باختطاف النجم الذي يعشقنه ويصبحن جزءًا من مسلسلهن التركي الخاص بهن.

الفيلم من إخراج كريم أبو زيد الذي تضم قائمة أعماله فيلم "11:11"، وسيناريو الكاتبة السعودية الفلسطينية نهى السعدي عن قصة أصلية من تأليف وسام قطان. يقوم ببطولة الفيلم النجمتان السعوديتان خيرية أبو لبن (الهامور ح.ع، وعبد، وجرس إنذار) ونرمين محسن (الحوت الأزرق، وحنين، وأبو جانتي 1) والنجمة المصرية إنجي وجدان (إتش دبور، وطلعت روحي، وصاحب السعادة).

ووفقًا لمجلة The Economist، فإن تركيا هي ثالث أكبر مُصدِّر للمحتوى التلفزيوني بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث يحظى المحتوى التركي بشعبية كبيرة في المنطقة العربية نظرًا للتاريخ المشترك والتشابهات الثقافية بين الجانبين، مما يجعله يتفوق بشكل كبير على المحتوى الغربي.

وقد حصلت الدراما التركية على شعبيتها الكبيرة في الشرق الأوسط بسبب الروابط الثقافية الوثيقة بين تركيا والعديد من الدول العربية، حيث توجد تشابهات في الدين والثقافة والمواقف تجاه قضايا العدالة الاجتماعية. وبسبب هذه الخصائص المشتركة، يعتبر البعض في العالم الغربي أن تركيا جزء من الشرق الأوسط، على الرغم من عدم وجود حدود سياسية واضحة في المنطقة.

وعلى مر السنين، نجحت تركيا أيضًا في أن تكون وجهة سياحية بسبب صناعة الترفيه التي تستهدف بشكل رئيسي قاعدة جماهيرية كبيرة من النساء من دول مجلس التعاون الخليجي، اللاتي يسافرن غالبًا لزيارة المشاهير والتعرف على المنازل التي تظهر في المسلسلات.

ويأتي هذا الإنتاج المشترك بين "العالمية للأفلام" و"فرونت رو برودكشنز" لتأسيس شراكة جديدة بين الشركتين.

وقال وسام قطان، المنتج والرئيس التنفيذي في "العالمية للأفلام": "هذا الفيلم يعبر عن رؤية واستراتيجية العالمية للأفلام، فبعد حوالي 3 سنوات من العمل الشاق، يمثل هذا المشروع ثمرة جهد تعاوني حيث يجسد التزامنا بالعملية والبيانات والمواهب. يناقش الفيلم موضوعات الشهرة والصداقة والوفاء، ويعكس جوهر العلاقات الإنسانية في عالم المشاهير. نحن متحمسون للشراكة مع فرونت رو برودكشنز ونتطلع إلى ما ستضيفه خبراتهم الواسعة إلى المشروع، هذا الفيلم تأكيد على العمل الجاد والتفاني والروح الابتكارية لكل من شارك فيه".

وفي تصريح مشترك، قال الرئيسان التنفيذيان في فرونت رو، جيانلوكا شقرا وماريو جونيور حداد: "يشهد شباك التذاكر السعودي نموًا كبيرًا، كما يتضح من نجاح أفلام مثل سطار ومندوب الليل وشباب البومب والهامور ح.ع، التي تفوقت في معظم الأحيان على أفلام ضخمة من هوليوود. هذا يأتي جنبًا إلى جنب مع نجاح الدراما التركية في جذب قلوب الملايين بالقصص الجذابة والشخصيات القوية، وفي إطار استراتيجية جمع أكبر نسبة من الجمهور العربي معًا، يمكننا دمج عناصر من السينما العربية مع أسلوب الدراما التركية، لنخلق بذلك معادلة مثيرة تحترم وتحتوي الفروق الثقافية للمنطقتين. هذا يجعلنا قادرين على التواصل مع جمهور متنوع ويمكِّننا من سد الفجوات الثقافية، لنصنع بذلك تجربة مشاهدة جديدة وجذابة للمشاهدين داخل وخارج العالم العربي".

وفي الوقت الحالي، تجري مفاوضات للتعاقد مع نجم تركي من الصف الأول للمشاركة في هذه الكوميديا الفريدة من نوعها، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.