لماذا يجب على الرياضيين تضمين جبن القريش في نظامهم الغذائي؟

تعتبر جبنة القريش من الأطعمة الشهيرة بفوائدها الصحية في الحميات الغذائية، ولكنها تقدم أيضًا فوائد كبيرة للرياضيين الذين يسعون لبناء الأجسام، كما يوضح خبير التغذية البريطاني إدوارد ماذر في حديثه لصحيفة ديلي إكسبرس.

وفيما يلي أبرز الفوائد التي تقدمها جبنة القريش لبناء الأجسام:

1. مصدر غذائي قليل السعرات

جبنة القريش توفر مصدرًا غنيًا بالبروتينات مع سعرات حرارية منخفضة. حيث تحتوي 100 جرام من جبنة القريش على 80 سعرًا حراريًا فقط، مقارنة بـ400 سعرًا حراريًا لأنواع الجبن الأخرى.

2. دعم بناء العضلات

تساعد جبنة القريش على توفير البروتينات اللازمة لبناء العضلات وتعافيها بعد التمارين المكثفة. تحتوي 100 جرام منها على 11 جرامًا من البروتين، وهو ما يسهم في تعزيز نمو العضلات.

3. تقوية العظام

تُعزز جبنة القريش من صحة العظام بفضل احتوائها على مجموعة من المعادن الضرورية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم، مما يمنح العظام قوة إضافية.

4. مصدر للطاقة

تساهم كمية البروتينات العالية في جبنة القريش في الشعور بالشبع، مما يقلل الحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام ويعزز من مستويات الطاقة لدى الرياضيين.

وتعد جبنة القريش خيارًا مثاليًا للرياضيين الذين يرغبون في الحصول على فوائد غذائية متعددة دون زيادة السعرات الحرارية، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامهم الغذائي.