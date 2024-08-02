التعليم تناشد بعدم الانسياق خلف الشائعات: لا صحة لتحديد موعد نتيجة الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن ارتفاع نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مشيرا إلى أن المؤشرات بلغت 91% في مادة الأحياء وتجاوزت 92% في مادة علم النفس.

وأكد خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News» مساء الخميس، حرص الوزارة على طمأنة الطلاب وأولياء الأمور من خلال الإعلان أولًا بأول عن مؤشرات النجاح في الامتحانات.

ونفى وجود موعد محدد حتى الآن للإعلان عن النتيجة، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل غير صحيح.

وأضاف أن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات، وتطبيق درجات الرأفة؛ لا تزال مستمرة، مشددا أنها ستستغرق الوقت الكافي لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وحذر من الشائعات التي تواجهها الوزارة بشأن نتيجة الثانوية العامة، مطالبًا الطلاب بعدم الانسياق خلفها.

وأكد أن الوزارة ستعلن عن الموعد المحدد للإعلان عن النتيجة وكافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات.