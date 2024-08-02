أشرف نصار: لن نشكو حكام مباراتنا أمام الأهلي

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي أنه لن يتم التقدم بشكوى ضد طاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلي، التي فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري العام.

وقال أشرف نصار في تصريحات لقناة تين: "قدمنا أداءً جيدًا أمام الأهلي، والهدف الذي استقبلناه جاء من ركلة حرة والحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "لن نتقدم بأي شكوى ضد طاقم حكام مباراة الأهلي، لقد أغلقنا صفحة المباراة ونستعد للقادم، حيث نسعى للفوز بالمباراتين المقبلتين للحصول على أفضل مركز ممكن في ترتيب الدوري".

وتابع: "نعلم أن الشكوى لن يكون لها أي نتيجة، سبق أن قدمنا 4 أو 5 شكاوى ضد التحكيم هذا الموسم ولم نتلق أي رد سواء من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة أو لجنة الحكام".

وأتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن هذا لا يحدث معنا فقط بل مع 16 ناديا في الدوري، ولكن أتمنى أن يتم النظر في سلبيات هذا الموسم من أجل عدم تكرارها في الموسم المقبل".