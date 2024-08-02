تغلب منتخب مصر لكرة اليد رجال على منتخب النرويج بنتيجة 26-25 ليتأهل للدور ربع النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 14-13 قبل أن يواصل منتخب مصر تفوقه في الشوط الثاني وإنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 26-25.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية من الفوز على المجر والخسارة من الدنمارك والتعادل مع فرنسا والفوز على النرويج ليتأهل رسميا لربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في المجموعات يوم الأحد في الحادية عشر ظهرا مع منتخب الأرجنتين.

وبإمكان منتخب مصر احتلال وصافة المجموعة الثانية في حالة فوزه على الأرجنتين في الجولة المقبلة وخسارة النرويج أمام الدنمارك في نفس الجولة، حيث تتصدر الدنمارك الترتيب برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات بينما تأتي النرويج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة أمام مصر.

وتضم قائمة لاعبي منتخب كرة اليد في أولمبياد باريس 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم”إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر الوكيل بكار”، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين “خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري”.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتعد هذه المشاركة الثامنة لمنتخب لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية، إذ سبق أن شارك 7 نسخ آخرها أولمبياد طوكيو 2020.