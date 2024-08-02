حماس: قرار الاحتلال بإبعاد خطيب الأقصى تدخل سافر وتقييد لحرية العبادة

عبرت حركة حماس، عن رفضه بشدة لقرار شرطة الاحتلال إبعاد فضيلة عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، وذلك بعد نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق بحسب بيان للحركة: «نرفض بشدة قرار شرطة الاحتلال إبعاد فضيلة الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى، ونعده تدخلاً سافراً في شؤون المسجد الاقصى وتعدياً وتقييداً لحرية العبادة».

وأضافت: «نحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الشيخ عكرمة على ضوء التحريض الذي يوجه ضده كأحد أهم المرجعيات والشخصيات الدينية للشعب الفلسطيني».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من اعتقاله، وقررت إبعاده عن الأقصى حتى الأحد المقبل مع إمكانية تمديد الإبعاد إلى 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الجمعة، عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه إسماعيل هنية.