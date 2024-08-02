عباس يزور تركيا منتصف أغسطس ويلقي خطابا أمام البرلمان

أعلنت الرئاسة التركية عن موعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأنقرة، لإلقاء خطاب في البرلمان الذي سيعقد جلسة طارئة حول فلسطين عقب التطورات الإقليمية التي جرت مؤخرا.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في بيان لها، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة لتركيا يومي 14 و15 أغسطس القادم، وسيلقي خطاباً في البرلمان.

ونقل موقع "ترك برس" عن البيان القول: "سيقوم رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بزيارة تركيا يومي 14 و15 أغسطس".

وقال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال، في معرض تعليقه على الأمر، إن "الرئيس عباس سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان في اليوم الأول من زيارته، ثم يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان في اليوم الثاني من الزيارة".

وفي سياق متصل، وجه رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، دعوة للنواب بعقد جلسة طارئة استثنائية منتصف أغسطس المقبل، لإلقاء عباس خطابه أمام الجمعية العامة للبرلمان.