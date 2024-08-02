أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الزيادة المقررة في أسعار أدوية الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والجلطات؛ «لن تتجاوز من 25 إلى 30% بأي حال من الأحوال».

وأرجع خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 30 إلى 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركات في الخارج الموردة للمواد الخام لا يعنيها سعر العملة المحلية.

ورأى أن «هذه الزيادة في الأسعار تصب في الصالح العام»، مضيفا أن هيئة الدواء المصرية في طريقها للحصول على اعتمادات دولية من منظمة الصحة العالمية، والتي ستمكنها بدورها من تصدير الدواء إلى دول إفريقيا، وتحقيق اكتفاء ذاتي من العملة الصعبة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مصر تستورد بحوالي 4 مليارات دولار مواد خام سنويًا من الخارج بِالعملة الصعبة، مؤكدًا أن الهيئة تريد مساواة الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من العملة الصعبة.

وطمأن رمزي المواطنين بتوفر الدواء خلال الفترة المقبلة، مناشدًا كل شخص بأن يأخذ قدر احتياجه فقط، محذرًا في الوقت ذاته من أن «أي دواء يحفظ في الثلاجة لا يسمح بإرجاعه إلى الصيدلية بعد خروجه منها».