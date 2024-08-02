رحل قبل قليل المنتج الفني بشركة سينرجي تامر فتحي، بعد محاولات إسعافه وإنعاشه على مدار اليوم دون جدوى، إثر حادث السير الأليم الذي تعرض له صباح أمس الخميس على محور الضبعة، والذي لقي فيه 3 منتجين مصرعهم، أثناء عودتهم إلى القاهرة من الساحل الشمالي، وهم حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وجميعهم من أسرة واحدة.

استقبلت مستشفى العلمين النموذجي كلا من حسام جمال الدين (50 سنة)، وفتحي جمال الدين (38 سنة)، ومحمود كمال جمال الدين (39 سنة) متوفين، وتامر أحمد فتحي جمال الدين (45 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالوجه وجرح قطعي في اليدين وكدمات وسحجات، وبعد محاولات إسعافه وإنعاشه، صعدت روحه إلى بارئها.

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجين الثلاثة، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتقدمت الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.

كما نعى المنتجين الثلاثة عدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط الفني، منهم عمرو سعد الذي أعلن الحداد والتوقف عن تصوير أي أعمال فنية مرتبط بها لمدة أسبوع، وكريم عبد العزيز، الذي وصف الثلاثة بأنهم كانوا مثالاً للرجولة والأصالة.

وصف الفنان صلاح عبد الله خبر وفاة ثلاثي الإنتاج بالصدمة المفاجئة والفظيعة التي أصابت الجميع بالذهول، كما نعاهم الفنان خالد الصاوي، قائلاً إن الله يعلم محبتهم في قلبه ويشهد على نزاهتهم ومهنيتهم ومواقفهم الإنسانية والأخلاقية وعشرتهم الجميلة، مؤكدًا على أن القطاع الفني المصري والعربي فقد ثلاث قامات في مجال الإنتاج الفني لا تعوض.