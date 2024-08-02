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قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه تجاوز اختبارا صعبا بالفوز على البنك الأهلي بهدف مساء الخميس في الجولة 32 من بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "مباراة جديدة صعبة في الفترة الأخيرة، وزادت صعوبة بسببنا لإهدارنا الفرص".

وأشار "كان من الممكن أن نفوز برباعية مريحة، وسعداء بالثلاث نقاط والفوز التاريخي والذي تحقق بعد إلغاء هدف البنك الأهلي في الدقائق الأخيرة".

وحذر مارسيل كولر لاعبيه مشددا "البطولة لم تنته ونستعد مع الجهاز الفني لمباراة أخرى بعد ثلاثة أيام، لابد أن نستعد بجدية لنحقق حلم جمهور الأهلي".

ويعتلي الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة بفارق خمس نقاط ويحتاج أربع نقاط من آخر 5 مباريات لحسم تتويجه باللقب للمرة 44 في تاريخه.