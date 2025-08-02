مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني ليلا على روسيا

قال مسئولون روس، اليوم السبت، إن هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة ليل الجمعة - السبت أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيرة عبر 8 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.

وأوضح القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن هجوما بطائرة مسيرة على المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، أسفر عن مقتل شخص.

وبعيدا عن خط الجبهة، قُتلت امرأة وأصيب اثنان آخران في قصف بطائرة مسيرة على مبان شركة في منطقة بنزا، بحسب الحاكم الإقليمي أوليج ميلنيشينكو. وفي منطقة سامارا، أسفر سقوط الحطام عن اندلاع حريق قتل ساكنا مسنا، وفقا للحاكم الإقليمي فياشيسلاف فيدوريشيف.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني، بأن روسيا أطلقت 53 طائرة مسيرة ووهمية على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت. وقال إن الدفاعات الجوية قامت بإسقاط أو بالتشويش على 45 طائرة.

وأصيب 11 شخصا في هجوم بطائرة مسيرة ليلا على منطقة خاركيف، بحسب ما قاله الحاكم أوليه سينيهوبوف اليوم السبت.