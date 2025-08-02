 انتخابات مجلس الشيوخ.. القنصل العام المصري في هامبورج: تنازلنا عن ساعة الراحة لخدمة الناخبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتخابات مجلس الشيوخ.. القنصل العام المصري في هامبورج: تنازلنا عن ساعة الراحة لخدمة الناخبين

هديل هلال
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 4:44 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 4:44 م

قالت داليا عبد الفتاح، القنصل العام المصري في هامبورج، إن العملية الانتخابية تسير بيسر وسلاسة دون مشكلات حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء اليوم السبت، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات المصرية.

وأشارت إلى مشاركة مواطنين من 11 دائرة انتخابية حتى الآن؛ يأتي على رأسها دوائر الدقهلية والشرقية والقاهرة.

ولفتت إلى التنازل عن ساعة الراحة لخدمة الناخبين الذين يتوافدون على مدار الساعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أن «نسبة المشاركة جيدة جدًا».

وأعربت عن سعادتها لأن المجهود المبذول في الفترة الأخيرة، لدعوة المصريين من الفئات كافة للمشاركة في الانتخابات، حقق نتائجه.

وذكرت أن «خطبة الجمعة أمس تضمنت دعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، كما أن الكنيسة في مقاطعات شمال ألمانيا حثت المواطنين على المشاركة».

وانطلقت صباح أمس، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر حتى اليوم في 136 لجنة انتخابية حول العالم، حيث استكملت البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل مقار البعثات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية.

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