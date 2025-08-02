وزير الخارجية البريطاني: إطلاق النار على مدنيين ينتظرون المساعدات بغزة أمر مقزز

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، استهداف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة للمدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات بأنه "أمر مقزز"، وطالب تل أبيب بمحاسبة المتورطين في ذلك.

جاء ذلك في مقابلة مطولة مع الوزير لامي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية السبت، ركزت على أهم الملفات الشائكة في عمل الوزير عقب مرور عام على توليه قيادة وزارة الخارجية في يوليو 2024.

ونقلت الصحيفة تصريحات الوزير لامي، بخصوص الوضع في غزة، حيث قالت إنه وصف إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات بأنه "مثير للاشمئزاز ومُقزز".

وطالب لامي، إسرائيل بـ"محاسبة" المتورطين في استهداف منتظري المساعدات.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات إلى ألف و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف و218 إصابة منذ 27 مايو الماضي.

وأعلنت الوزارة، ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 162 حالة وفاة بينهم 92 طفلا.

وذكرت الجارديان، أن وزير خارجية بريطانيا قال إن الوضع في قطاع غزة ميؤوس منه بالنسبة للناس على الأرض (الفلسطينيين)، وبالنسبة للمحتجزين (الإسرائيليين) في غزة.

وأوضح أن العالم يتوق إلى وقف إطلاق النار وإلى إنهاء المعاناة في القطاع الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لامي أعرب عن رغبته في الذهاب إلى غزة "بأسرع ما يمكن"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبشكل متكرر، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيانات سابقة، أن نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات إنسانية تتبع لها متكدسة عند المعابر البرية للقطاع، وتنتظر "الضوء الأخضر" من أجل الدخول إلى القطاع المحاصر.

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة سوء التغذية الحاد.



