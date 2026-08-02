زراعة قنا: صرف أكثر من 414 ألف شكارة أسمدة للمزارعين منذ انطلاق الموسم الصيفي

أعلنت مديرية الزراعة بقنا، صرف 414 ألفًا و242 شكارة من أسمدة اليوريا والنترات للمزارعين على مستوى المحافظة منذ بداية الموسم الصيفي 2026 وحتى 31 يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان انتظام عمليات التوزيع بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أن المحافظة تتابع بصورة يومية منظومة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددًا على ضرورة انتظام عمليات الصرف، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالاهتمام بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال المهندس أبو العباس البدري وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الكميات المنصرفة جرى توزيعها من خلال قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وفق الضوابط المنظمة لعمليات الصرف.

وأضاف أن إجمالي المساحات المسجلة على منظومة «كارت الفلاح» بالمحافظة بلغ 246 ألفًا و795 فدانًا، فيما وصلت المساحات التي جرى تسجيل الحصر الزراعي لها خلال الموسم الصيفي الحالي إلى 188 ألفًا و118 فدانًا، بما يعكس انتظام أعمال الحصر والصرف عبر المنظومة الإلكترونية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين، مع المتابعة المستمرة للأرصدة بمختلف منافذ التوزيع، موضحًا أنه جرى إعداد وتعميم جدول صرف الجمعيات التعاونية الزراعية من منافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس، لتنظيم عمليات الصرف، ومنع التكدس، وتيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم.

وأكد أن الموسم الصيفي الحالي يستمر حتى 30 سبتمبر 2026، داعيًا المزارعين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الجداول المعلنة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لضمان توافر الأسمدة وتلبية احتياجات المزارعين في مختلف أنحاء المحافظة.