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متحدث: صندوق النقد يحلل إجراءات الأرجنتين لإدارة تدفق رأس المال

شعار صندوق النقد الدولي في صورة من أرشيف رويترز
شعار صندوق النقد الدولي في صورة من أرشيف رويترز
بوينس أيرس (رويترز)
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:51 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:51 ص

قال متحدث يوم الأحد أن صندوق النقد الدولي يعكف على تحليل تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الأرجنتين ”لإدارة تدفق رأس المال“.

وقال المتحدث ”الصندوق سيظل على اتصال وثيق مع السلطات في الفترة المقبلة وسيواصل الوقوف إلى جانب الأرجنتين خلال هذه الأوقات الصعبة“.

وقالت الحكومة الأرجنتينية في مرسوم بنشرتها الرسمية في وقت سابق من يوم الأحد إن البنك المركزي بات مخولا بتقييد شراء الدولار.

وكان وزير الخزانة هيرنان لاكونزا قال يوم الأربعاء إن الأرجنتين ستتفاوض مع حائزي سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع.

وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب حالة الغموض السياسي عقب الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس آب. وخسرت عملة الأرجنتين 22 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثاني عشر من أغسطس آب.


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