حليف أردوغان يدعو لإعادة عقوبة الإعدام في تركيا

دعا دولت بهاتشالي زعيم حزب الحركة القومية و حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد إلغائها قبل 16 عامًا.

وقال بهاتشالي إنه مع افتتاح الدورة التشريعية في الأول من أكتوبر المقبل، ينبغي موافقة نوابنا المحترمين على معاقبة قتلة الأطفال، المنحرفين، المغتصبين بالعقوبات التي يستحقونها”.

\وأشار في الوقت ذاته إلى أن “حزب الحركة القومية ليس حريصًا على عقوبة الإعدام. لكنه لا يرى أي بديل “.

ويثار بين الحين والآخر مطالب بإعادة عقوبة الإعدام لمواجهة جرائم مثل اغتصاب النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال، لكن هناك مخاوف من استغلال حكومة حزب العدالة والتنمية القانون ضد المعارضين وتطبيقه على من توجه لهم تهم “الإرهاب” من بين هؤلاء غير الراضين عن أداء الرئيس التركي أردوغان .

وأثير مؤخرًا جدلا في الشارع التركي على خلفية انتحار شابة تبلغ من العمر 18 عاما بعد اغتصابها، كما أثار قرار الإفراج عن رقيب الشرطة المتهم باغتصابها غضبا عارما، فيما يبدو أن دولت بهاتشالي حاول استغلال الأجواء الحالية لتهيئة البرلمان لمناقشة قانون الإعدام في الفترة المقبلة، حيث سبق وأن كان بهاتشالي صاحب السبق في الحديث عن عدة قرارات وقوانين هامة أقرت فيما بعد، آخرها قانون العفو الذي سمح بإطلاق سراح الجنائيين وأبقى على السياسيين والصحفيين، وفقا لصحيفة"زمان" التركية.