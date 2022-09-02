رئيس جامعة عين شمس يبحث مع بعثة صينية إقامة مشروعات بحثية مشتركة

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استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور غادة بسيوني أستاذ مادة الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بعثة صينية.

اتفق الحضور بأن هذا الإجتماع سيكون بداية لمشروعات مشتركة ذات أهمية كبيرة في مجال كيمياء البناء والطاقة أولها هى دعم معمل الأبحاث الخاص بالمشروع المشترك مع جامعة أكسفورد و الذى تديره غادة بسيونى بكلية الهندسة و يشترك به اثنان من طلاب الماجستير هما محمد برهومة ومنار مصطفى، وسيبدأ التعاون بدعم المعمل ببعض الأجهزة القياسية والسماح بزيارات لطلاب الجامعة للشركة الصينية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمشاريع البحثية ودعم وتشجيع الباحثين والحرص علي إقامة مشاريع بحثية ودعم التعاون بين مصر والصين.