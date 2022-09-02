حذفت السلطات المعنية كلمة "إزالة" وعلامة "x” من حائط مقبرة عميد الأدب العربي د. طه حسين. وزارت اليوم د. مها عون، ابنة حفيدة طه حسين، المقبرة، وفتحتها، وأرسلت منها إلى "الشروق" صورة توضح حذف الكلمات الدالة على إزالتها.

وعن الإجراءات التي تفكر الأسرة في اتخاذها حاليا بشأن المقبرة، قال حسن الزيات، حفيد عميد الأدب العربي، أنه سيحاول إصلاح العطل فى مواسير المياه للمقابر بعد تصريحات محافظة القاهرة. وكانت محافظة القاهرة أكدت في بيان لها، اليوم، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة، عار تمامًا من الصحة.

وفي ذات السياق، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه لم يصدر قرار إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين الواقعة في منطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي، بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة، ولا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تتم حاليًا.