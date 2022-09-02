بايكار التركية للطائرات المسيرة تعتزم مضاعفة الإنتاج لتلبية الطلب الخارجي



تعتزم شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة، التي استُخدمت مسيراتها المسلحة في صراعات بدءا من أوكرانيا إلى أذربيجان وإثيوبيا، إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة العام المقبل بعدد أكبر من الأعوام الماضية مجتمعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ووفقا للوكالة، قال المدير التنفيذي للشركة خلوق بيراقدار في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء إن الشركة تعتزم إنتاج 500 طائرة من طائراتها المميزة المسيرة بيرقدار "تي بي2"، و40 طائرة من طراز "أقينجي" الأحدث في عام 2023.



وسيتجاوز كلا الهدفين، اللذين يتطلبان زيادة القدرة الإنتاجية الحالية بأكثر من الضعف، ما إجماله 400 مسيرة بيرقدار "تي بي2" و20 مسيرة "أقينجي "، قال بيراقدرا إنه تم إنتاجها حتى الآن. وكان قد تم تسليم أول مسيرة من طراز بيرقدار "تي بي2" في عام 2014، وفقا لموقع الشركة على الانترنت.



وستسرع الخطط من وتيرة انتشار تكنولوجيا كانت من قبل حكرا على أكثر منتجي الأسلحة رسوخا مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، لدول ميزانياتها الدفاعية أصغر، وستعزز أرقام الصادرات التركية.



وتوصلت بايكار لاتفاقيات تصدير مع 24 دولة، حسبما قال بيراقدار دون أن يسمها، مرتفعة من 22 دولة في آب/ أغسطس . ومن بين المشترين المحتملين مؤخرا ماليزيا ورومانيا.



واستخدمت أوكرانيا مسيرات بايكار في مواجهة القوات الروسية، مع منح الشركة العديد منها لكييف في جهودها الحربية.