حياة كريمة تتفقد 16 مشروعا جاريا بقرية الدكة في أسوان

تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان، 16 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة، والتى تشمل 6 توابع، تضم حوالى 18 ألف نسمة، مشيرًا إلى تفقد مشروع رفع كفاءة مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعدادية بدابود، ومشروع رفع كفاءة مكتب بريد أمبركاب بنسبة 100% لكل منهما، بينما بلغت نسبة التنفيذ 95% بمشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود، ومشروع إنشاء مركز شباب كشتمنة شرق.



وأوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس اللجنة، أنه تم تفقد مشروعات مد شبكات الانحدار والوصلات المنزلية وغرف التفتيش بكشتمنه، وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب دابود، وتطوير مدرسة الدكة الابتدائية بنسبة 85% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، وإنشاء المبنى الإدارى والملعب الخماسى بمركز شباب الأمبركاب، وأيضاً مشروع تطويرنادى الشبان المسلمين بدابود بنسبة 80% لكل مشروع.



وخلال الجولة التفقدية استمع فريق حياة كريمة لعدد من المشكلات والمطالب الجماهيرية ومنها تضرر الأهالى من انقطاع خدمة الإنترنت بالقرية نتيجة أعمال الحفر الجارية، حيث تم التواصل مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات لحصر خطوط الإنترنت المتضررة وإصلاحها على التوالى.