سيف الجزيري يؤكد استمراره مع الزمالك

أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، استمراره مع الفريق الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرا عن رحيله عن القلعة البيضاء.

قال سيف الجزيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين، شكرا حازم فتوح، شكرا إبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادي الزمالك العظيمة".

أضاف:" دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن".

تابع:" مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم".

أتم:" عاش نادي الزمالك".

وكان سيف الجزيري قد أرسل خطابا لنادي الزمالك الفترة الماضية للمطالبة بمستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء، لتكثر التكهنات حول إمكانية رحيل التونسي الفترة المقبلة.