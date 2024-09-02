أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن سقوط 3 من أفراد شرطة قوات حرس الحدود، في عملية نفذت بشرق معبر ترقوميا العسكري، غربي الخليل.

*استشهاد مهند العسود

وحاصرت قوات الاحتلال، عصر اليوم الإثنين، بعد العملية، منزلا قديما في منطقة المحاور بالقرب من المربع الأمني في مدينة الخليل، وبحسب شهود عيان فقد سمعوا تبادل لإطلاق الرصاص ما بين قوات الاحتلال ومن داخل المنزل، وفقا لما نشرته وكالة معا.

وقالت مصادر محلية، إن منفذ عملية ترقوميا هو الشهيد مهند محمد محمود العسود.

ووثقت كاميرات الفيديو عملية الاقتحام، حيث أظهر الفيديو الجنود وهم يقتربون من المبنى، يطلقون النار ويشتبكون معه بحسب المصادر المحلية ثم أطلقوا قذيفة أنيرجا الحارقة استهدفت المنزل الذي احتمى به، ثم احتجزوا جثته.

*عملية ترقوميا

وقالت وسائل الإعلام، إن عناصر من المقاومة أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بينما انسحبوا من المكان.

وجاءت عملية ترقوميا بعد ساعات من عملية تفجير وقعت في مستوطنتي "كرمي تسور"، و"غوش عتصيون"، والتي نفذها الاستشهاديان محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، فيما تفرض قوات الاحتلال منذ فجر أمس، إغلاقاً على مداخل الخليل وعزلتها عن محيطها، وهي تشن مداهمات بعد العملية المزدوجة.

*المقاومة: العملية رد على فاشية الاحتلال وجرائمه في غزة

ونعت حماس، الشهيد مهند محمود العسود، منوهة بأنه نفّذ عمليته البطولية نصرةً للأهالي في غزة، وإسناداً للمقاومين في شمال الضفة.

وأكدت حركة حماس، في بيان صحفي مساء الأحد، أن المقاومة في الضفة المحتلة مُصرّة على الاستمرار في ملاحقة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والتصدي لحملات الإرهاب التي يشنها في مدن وقرى ومخيمات الضفة، والرد على جرائمه الفاشية في قطاع غزة.

وثمّنت حركة حماس، صمود ورباط وجهاد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وختمت بيانها: "نحيّي أهلنا في محافظة الخليل بمدنها وقراها ومخيماتها، والتي تقف الآن ثابتة أمام عنجهية الاحتلال وحصاره"، مؤكدة أنها ستواصل أخذ دورها ومكانتها في مسيرة المقاومة حتى التحرير.

*مهند العسود

والشهيد مهند العسود ولد في الأردن عام 1990 وعاد إلى الضفة الغربية عام 1998 مع أسرته، عقب حصولهم على لم شمل.

وخدم العسود في جهاز الحرس الرئاسي كجزء من عملية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واستغرق عمله عاما واحدا، واستقال منه عام 2015 وعمل مقاولا في أعمال الكهرباء.