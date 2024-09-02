 تونس: توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بتهم افتعال التزكيات - بوابة الشروق
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تونس: توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بتهم افتعال التزكيات

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 1:27 م

أوقف الأمن التونسي اليوم الاثنين المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بتهم تتعلق بـ "افتعال التزكيات".

وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة الانتخابية للعياشي، لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إنه "تم فجر اليوم إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات".

ووفق الإذاعة، مُثل العياشي زمال بحال سراح يوم الخميس الماضي أمام هيئة المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2، فيما مثلت المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بترشحه للانتخابات الرئاسية وأمينة مال حركة عازمون بحالة إيقاف وذلك لمحاكمتهما من أجل أربع قضايا مرفوعة ضدهما من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات.

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